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Kocaeli'de Dolandırıcılığa Son: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Uyuşturucu değerinde ziynet eşyaları çaldılar.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:38
Kocaeli'de Dolandırıcılığa Son: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcı gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu şüphelilerin, kurbanlardan toplamda 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia ediliyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların dolandırıcılık olayını ihbar etmesinin ardından polis ekipleri hızla harekete geçti. Elde edilen bilgiler neticesinde, kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A.U. ve K.A.Y., İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kocaeli Emniyeti, benzer dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve şüpheli durumları derhal yetkililere bildirmelerini tavsiye ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık...

Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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