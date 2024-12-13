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Kocaeli'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık şüphelisi, 872 bin TL dolandırıcılıkla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:20
Kocaeli'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli'de, kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık şüphelisi, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. İzmit ilçesinde yaşanan olay, dolandırıcılık mağduru bir kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ihbarla başladı.

İhbar ve Operasyon Süreci

Mağdurun ifadesine göre, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, evinde bulunan ziynet eşyalarının bozdurulması için yönlendirmede bulundu. Mağdur, bu süreçte verilen hesaba 872 bin 266 lira göndermiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurun ihbarı sonrası titiz bir çalışma başlatarak, dolandırıcıların kimliklerini tespit etti.

Daha sonra, Ş.Y. ve A.B. isimli şüpheliler, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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