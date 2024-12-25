Kocaeli'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 4 Tutuklama

Kocaeli'de Dolandırıcılık Skandalı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan dört şüpheli, yapılan operasyonla tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bir vatandaşın 6 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hızlı bir çalışma başlattı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Polis ekipleri, yapılan titiz araştırmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, düzenledikleri operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin ardından, adliye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklandı.

Adli Süreç Devam Ediyor

Diğer bir şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanırken, son şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kocaeli'deki bu dolandırıcılık olayının aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.