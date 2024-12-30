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Kocaeli'de Dolandırıcılık Skandalı: 3 Tutuklama

Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 dolandırıcı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:20
Kocaeli'de Dolandırıcılık Skandalı: 3 Tutuklama

Kocaeli'de dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 5 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtmaları nedeniyle 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcıların 2 vatandaşı 3 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti. Ekipler, dolandırıcıların kimliklerini belirleyerek, İstanbul, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Y.E.S, Ö.M.P. ve B.S. adlı şüphelileri tutuklarken, B.Y. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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