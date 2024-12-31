Kocaeli'de Drift Yapan İki Sürücüye 64 Bin 466 Lira Ceza

Kocaeli'de Drift Olayı ve Aldıkları Cezalar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı. Bu durum, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Ekipler, İnterteks Fuar Alanı içerisinde drift yaptıklarına dair gelen ihbarlar üzerine derhal çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen sürücülere sert yaptırımlar uygulandı.

Toplam cezai işlemle birlikte, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu ve araçlar trafikten men edildi.