DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,6 0,47%
ALTIN
2.983,55 -0,71%
BITCOIN
3.328.929,89 0,47%

Kocaeli'de Drift Yapan İki Sürücüye 64 Bin 466 Lira Ceza

Kocaeli İzmit'te drift yapan sürücülere toplam 64 bin 466 lira ceza kesildi. Sürücü belgeleri iptal edildi ve araçlar trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:53
Kocaeli'de Drift Yapan İki Sürücüye 64 Bin 466 Lira Ceza

Kocaeli'de Drift Olayı ve Aldıkları Cezalar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı. Bu durum, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Ekipler, İnterteks Fuar Alanı içerisinde drift yaptıklarına dair gelen ihbarlar üzerine derhal çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen sürücülere sert yaptırımlar uygulandı.

Toplam cezai işlemle birlikte, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu ve araçlar trafikten men edildi.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu
2
Adana'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
3
Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
4
Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!
5
Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi
6
Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi
7
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler