Kocaeli'de Düğün Konvoyuna Cezalar

Kocaeli'de Düğün Konvoyunda İhlal!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşen bir düğün konvoyu, ters yönde seyahat ettiği için 28 araca toplamda 19.320 lira ceza uygulandı.

Alkol ve Tartışma Olayı

Edinilen bilgilere göre, dün Merkez Mahallesi'ndeki Preveze Caddesi üzerinde varsa anlaşılamayan bir sebepten dolayı düğün konvoyunda yer alan kişilerle alkollü olduğu ifade edilen S.Ş. (54) arasında bir tartışma meydana geldi.

Polis Müdahale Etti

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Ancak, tartışma sırasında orada bulunmayan kişilere hakaret eden S.Ş., polis merkeziyle birlikte 5326 sayılı kanunun 35. maddesi "sarhoş olarak kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan 977 lira idari ceza ile cezalandırıldı.

Düğün Konvoyuna Trafik Cezası

Düğün konvoyu da Karayolları Trafik Kanunu 47-1/C maddesine aykırı hareket eden 28 araca 19.320 lira ceza kesildi.

Asılsız İddialar Üzerine Soruşturma

Sosyal medya üzerinden dönen iddialarda, "düğün başsavcının kızının düğünü" olduğu ve "konvoydaki bir kişinin damadın babasının savcı olduğunu" söylediği gibi bilgilere yer verildi. Bu iddiaların asılsız olduğunun altı çizilirken, söz konusu yanlış bilgileri yayanlar hakkında Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma açıldığı bildirildi.