Kocaeli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Motosikletliyi Öldüren Polis İçin Mütalaa Açıklandı

Kocaeli'de Olayın Detayları

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açarak motosiklet sürücüsü Kerem Uzun'u öldüren polis hakkında yürütülen davada mütalaa açıklandı.

Duruşma Gelişmeleri

Gebze 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık I.S., müştekiler ve tanıklar katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık I.S., olaydan pişmanlık duyduğunu belirtirken, suçlamaları kabul etmedi ve beraatini talep etti.

Olayın Ardından Gelen İfadeler

Olay günü bir akaryakıt istasyonunun kafeteryasından çıktığını ifade eden I.S., motosikletin arkasından koştuğunu ve sürücünün kaçma girişimini görünce tehdit hissettiği için silahını çıkardığını öne sürdü. Ancak ateş almadan önce tetik çektiğini savundu.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu ve kriminal raporlar doğrultusunda sanığın "olası kastla öldürme" suçunu işlediğini belirterek 25 yıl hapis cezası talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını da istedi.

Sanık Avukatının Savunması

Sanık avukatı, mütalaaya karşı çıkarken, iddiaların doğru olmadığını vurguladı ve savunma hazırlamak için süre talep etti.

Olayın Gerçekleştiği Tarih

Olay, 13 Eylül tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. K.U. (21), plakasız motosikletiyle polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U., kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. I.S. ise gözaltına alınarak tutuklandı.