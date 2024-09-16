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Kocaeli'de Eğlence Mekanında Yaşanan Kargaşa: 1 Ölüm, 8 Tutuklama

Çayırova'daki bir eğlence mekanında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 23:41
Kocaeli'de Eğlence Mekanında Yaşanan Kargaşa: 1 Ölüm, 8 Tutuklama

Kocaeli'de Silahlı Kavga Gerçekleşti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası, gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

13 Eylül tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında, işletme müdürü Kamuran Ç. ile bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Kamuran Ç. ve yanında bulunan U.S, S.Ç, C.Ü. ve B.Y. tabanca ve bıçak yarası aldı.

Özellikle Kamuran Ç. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklamalar ve Gözaltılar

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ö, S.Ç, A.E.Ç. ve İ.K. tutuklanırken, S.Ç, T.Ç. ile diğer S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli'deki bu trajik olay, eğlence mekanlarında güvenlik önlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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