Kocaeli'de Elektrikli Ev Aletleri Deposunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 01:07
Kocaeli'de Elektrikli Ev Aletleri Deposunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'de Yangın Paniği

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mollafenari Mahallesi'nde bulunan elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, söz konusu depoda ve içerisindeki tamirhanede meydana geldi. Olayın bildirulmesi üzerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Sonuç ve Zarar Durumu

Ne yazık ki, yangın sonucunda depo ve tamirhane tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangın alanında soğutma çalışmaları gerçekleştirerek daha büyük bir olumsuzluğun önüne geçti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın kontrol altına...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın kontrol altına...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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