Kocaeli'de Eniştesini Vuran Sanığa Ağır Müebbet Hapsi İsteniyor

Kocaeli'de Eniştesini Vuran Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişiyle ilgili davada son gelişmeler yaşandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmaya, tutuklu sanık R.A, maktul Hüseyin Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün Babasından Şikayet

Maktulün babası Kerami Y, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Serkan Erdem, sanığın maktulden korkmasını gerektiren bir durum olmadığını savunarak, ablasının daha önce eşinden şikayetçi olduğunu ve bu durumun tehdit unsuru oluşturmadığını dile getirdi.

Sanık Avukatından Bağımsız Savunma

Sanık avukatı Emel Ceylan Balcıoğlu, maktulün ailesi tarafından bir hikaye oluşturulmak istendiğini öne sürdü. Balcıoğlu, maktulün alkol ve uyuşturucu kullanmasının göz ardı edilmeye çalışıldığını belirtti.

Prosekütörün Talebi

Esas hakkındaki mütalaasında, cumhuriyet savcısı R.A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Olay, 2 Eylül 2023 tarihinde Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta meydana geldi. R.A ile boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Y. arasında çıkan tartışma sırasında, R.A tabancayla ateş açarak eniştesini yaralamıştı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.