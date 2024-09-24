DOLAR
34,11 0,07%
EURO
38,03 -0,11%
ALTIN
2.890,15 -0,22%
BITCOIN
2.173.987,76 -0,55%

Kocaeli'de Eniştesini Vuran Sanığa Ağır Müebbet Hapsi İsteniyor

Kocaeli'de eniştesini tabancayla vuran sanık için müebbet hapis talebinde bulunuldu. Dava süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:08
Kocaeli'de Eniştesini Vuran Sanığa Ağır Müebbet Hapsi İsteniyor

Kocaeli'de Eniştesini Vuran Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişiyle ilgili davada son gelişmeler yaşandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmaya, tutuklu sanık R.A, maktul Hüseyin Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün Babasından Şikayet

Maktulün babası Kerami Y, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Serkan Erdem, sanığın maktulden korkmasını gerektiren bir durum olmadığını savunarak, ablasının daha önce eşinden şikayetçi olduğunu ve bu durumun tehdit unsuru oluşturmadığını dile getirdi.

Sanık Avukatından Bağımsız Savunma

Sanık avukatı Emel Ceylan Balcıoğlu, maktulün ailesi tarafından bir hikaye oluşturulmak istendiğini öne sürdü. Balcıoğlu, maktulün alkol ve uyuşturucu kullanmasının göz ardı edilmeye çalışıldığını belirtti.

Prosekütörün Talebi

Esas hakkındaki mütalaasında, cumhuriyet savcısı R.A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Olay, 2 Eylül 2023 tarihinde Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta meydana geldi. R.A ile boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Y. arasında çıkan tartışma sırasında, R.A tabancayla ateş açarak eniştesini yaralamıştı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
2
Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut İntihar Etti: Veda Mektubunda Yürek Burkan Sözler! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı
3
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Çatışma Genişletme Çabalarına Tepki
4
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul Oturumu New York'ta Başladı
5
Antalya'da Tüketim Tarihleri Değiştirilen Gıda Ürünlerine Operasyon
6
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya ile İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Görüştü

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı