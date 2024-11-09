Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Şok Edici Olay

Kocaeli'nin Gebze ilçesi'nde, 10 yıl süren evlilikte yaşanan trajik bir olayda, Y.S. adlı şahıs, eşi E.S.'yi (33) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta meydana geldi. Y.S., üç çocuğunun annesi olan E.S. ile tartışmaya başladı ve gerginliğin büyümesi sonucu karısını boğarak yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Yakalandı

Olay yerinden kaçan Y.S., kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Y.S.'nin, olaydan üç gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

E.S.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, Kocaeli'de büyük üzüntü yarattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.