DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.617.939,22 0,56%

Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Y.S., eşi E.S.'yi boğarak öldürmesi sonrası gözaltına alındı. Olayda detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:43
Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Şok Edici Olay

Kocaeli'nin Gebze ilçesi'nde, 10 yıl süren evlilikte yaşanan trajik bir olayda, Y.S. adlı şahıs, eşi E.S.'yi (33) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta meydana geldi. Y.S., üç çocuğunun annesi olan E.S. ile tartışmaya başladı ve gerginliğin büyümesi sonucu karısını boğarak yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Yakalandı

Olay yerinden kaçan Y.S., kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Y.S.'nin, olaydan üç gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

E.S.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, Kocaeli'de büyük üzüntü yarattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de İnşaat Kazası: Balkon Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
2
Adana Pozantı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
3
Manisa'da Boşanma Sürecindeki Kadını Öldüren Koca, Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak
4
İsveçli Akademisyenden Sert Açıklama: "İsrail, Lübnan'da 11 Cami Yok Etti"
5
Kadıköy'de LÖSEV Şenliği Coşkuyla Kutlandı
6
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Oto Elektrikçi Tutuklandı
7
Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın AİHM Kararlarına Uyması İçin Strazburg'da Temaslarda Bulundu

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak