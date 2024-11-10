Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, karısını boğarak öldürdüğü öne sürülen Y.S. tutuklandı.

Olayın Detayları

Adem Yavuz Mahallesi'nde 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S. (33), yaşadığı evde ölü bulundu. E.S.'nin ölümünden sonra, eşi Y.S. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.S.'nin cenazesinin ise memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Y.S.'nin karısını öldürme suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Kocaeli'deki bu trajik vaka, aile içindeki şiddetin acı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Manisa Basket ile Fenerbahçe Beko, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe Beko’dan Marko Guduric (23), rakibiyle mücadele etti.