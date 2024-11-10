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Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşi E.S.'yi öldürdüğü iddia edilen Y.S., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:36
Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Eşini Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, karısını boğarak öldürdüğü öne sürülen Y.S. tutuklandı.

Olayın Detayları

Adem Yavuz Mahallesi'nde 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S. (33), yaşadığı evde ölü bulundu. E.S.'nin ölümünden sonra, eşi Y.S. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.S.'nin cenazesinin ise memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Y.S.'nin karısını öldürme suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Kocaeli'deki bu trajik vaka, aile içindeki şiddetin acı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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