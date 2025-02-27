Kocaeli'de Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eşini öldüren sanık C.G. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan henüz müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın duruşması, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma Detayları

Mahkemeye katılanlar arasında, tutuklu sanık C.G., katılanlar C.K, G.K, Ş.K. ve T.G. ile taraf avukatları yer aldı. Duruşmada C.G., hakkında yapılan mütalaayı kabul etmediğini ifade etti.

Olayın Seyri

Cumhuriyet savcısı, maktul Gülseren G'nin olay günü annesinin evinden çıktıktan sonra sanığın olay yerine gelerek bıçakla saldırdığını belirtti. Sanığın olay yerinden yaya bir şekilde kaçtığını aktaran savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararı

Sanığın avukatı, mütalaaya itiraz etmek için zaman talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve savunmaların hazırlanması için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olayın Geçmişi

Olay, 17 Eylül 2023 tarihinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde meydana geldi. C.G, yolda yürüyen eşi Gülseren G'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının yaşamını yitirmesinin ardından kaçan C.G., kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.