Kocaeli'de Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'de eşini bıçakla öldüren sanık C.G için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:05
Kocaeli'de Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'de Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eşini öldüren sanık C.G. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan henüz müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın duruşması, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma Detayları

Mahkemeye katılanlar arasında, tutuklu sanık C.G., katılanlar C.K, G.K, Ş.K. ve T.G. ile taraf avukatları yer aldı. Duruşmada C.G., hakkında yapılan mütalaayı kabul etmediğini ifade etti.

Olayın Seyri

Cumhuriyet savcısı, maktul Gülseren G'nin olay günü annesinin evinden çıktıktan sonra sanığın olay yerine gelerek bıçakla saldırdığını belirtti. Sanığın olay yerinden yaya bir şekilde kaçtığını aktaran savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararı

Sanığın avukatı, mütalaaya itiraz etmek için zaman talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve savunmaların hazırlanması için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olayın Geçmişi

Olay, 17 Eylül 2023 tarihinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde meydana geldi. C.G, yolda yürüyen eşi Gülseren G'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının yaşamını yitirmesinin ardından kaçan C.G., kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?
2
TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı
3
28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri
4
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı
5
İstanbul'da 2.000 TL Ramazan Yardımı 1 Mart'tan Önce Ödenecek
6
Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler
7
Sırbistan'da 75 Kursiyere Türkçe Sertifikası Verildi

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor