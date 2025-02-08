Kocaeli'de Eşini Tabancayla Öldüren Kadın Tutuklandı

Kocaeli'de Eş Cinayeti: Kadın Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana gelen olayda, F.A. (40) isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S.A. (43) üzerine tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, F.A.'yı tutukladı.

Olayla ilgili olarak başlatılan adli süreç devam ediyor.