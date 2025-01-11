Kocaeli'de Eşini Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle öldürerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:56
Kocaeli'de Eşini Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Korkunç Cinayet

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olay, akıllara durgunluk verecek bir cinayetle sonuçlandı. Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'ta meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Şener A. ile eşi Hazal A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma Sırasında Tüfekle Vuruldu

Çiftin arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde şiddet olayına dönüştü. Şener A, elindeki pompalı tüfekle eşi Hazal A.'ya ateş açarak onu ağır yaraladı.

Olay Yeri ve Sağlık Durumu

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak sağlık ekibi, Hazal A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk annesi olan kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası hastane morguna götürüldü.

Şüpheli Teslim Oldu

Olayın hemen ardından kaçan Şener A., bir süre sonra polise teslim oldu. Emniyet ekipleri, şüphelinin ifadesini aldıktan sonra adli mercilere sevk etti.

Adli Süreç Başladı

Gebze Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Şener A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, aile içi şiddetin ne denli tehlikeli ve sonuçlarının yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü....

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen Şener A, tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü....

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen Şener A, tutuklandı.

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