Kocaeli'de Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Eski Eşine Bıçakla Saldırı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana gelen olayda, eski eşi tarafından bıçaklanan Tuğba H. (29) ağır yaralandı.

Tuncay A. (37) ile Tuğba H. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, Tuncay A. bıçakla Tuğba H.'yi yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık personeli, ağır yaralı kadını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Tuncay A., şimdi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili detayların araştırıldığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.