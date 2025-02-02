Kocaeli'de Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, eski eşi Tuğba H.'yi bıçakla ağır yaralayan Tuncay H. (37) tutuklandı. Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde 24 Ocak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, boşanmış olduğu Tuğba H. (29), eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Tuncay H., olay sonrası gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tuncay H.'nin, yaşanan şiddet olayıyla ilgili durumu daha da kötüleştirirken, hastanede tedavi gören Tuğba H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.