Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ş.K., Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K., müşteriler G.D., A.K. ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma sırasında, sanık Ş.K. mevcut ifadelerini yineleyerek tahliyesini talep etti. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Ş.K., olaydan duyduğu pişmanlığı belirtirken, çocuklarından başka bir şey için üzülmediğini ifade etti.

Sanık avukatı Burak Uluköylü, mütalaadaki aleyhe hususları reddettiklerini, müvekkilinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiklerini bildirdi. Bazı müştekiler ise sanığın cezalandırılmasını istedi. G.D.'nin avukatı Semra Yıldız, mütalaaya katıldıklarını vurgulayarak sanık için ceza talep etti.

Mahkeme heyeti, Ş.K.'yi "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan avukat Yıldız, kadına karşı işlenen cinayetlerde nitelikli hal uygulanmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Maktul Tülay Dağaşan'ın annesi Gülbahar Dağaşan, adaletin tecelli ettiğine inandığını, verilen cezanın evladının kanını yerde bırakmadığını belirtti.

Olayın Detayları

Olay, 4 Ocak'ta Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta yaşandı. Ş.K. ile eski eşi Tülay Dağaşan arasında çıkan tartışmada Ş.K., tabanca ile Dağaşan'ı yaraladı. Yaralı Dağaşan, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış fakat kurtarılamamıştır. Olay yerinden kaçan Ş.K., daha sonra yakalanarak tutuklanmıştır.