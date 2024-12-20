Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini öldürmekten yargılanan sanık Ş.K. hakkında mahkemece mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya Katılım

Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ile müştekiler G.D., A.K. ve tanıklar katıldı. Duruşma esnasında sanık Ş.K., tanık beyanlarını reddettiğini ve geçmişteki ifadelerini tekrar ettiğini bildirdi. Ayrıca, davadan tahliyesini istedi.

Sanığın Savunması ve Mütalaa

Ş.K., mütalaada yer alan aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek, olayın tesadüf olduğunu savundu ve pişmanlık duyduğunu ifade etti. Müştekiler ise tanık beyanlarının aleyhinde olduğunu belirtip sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın maktul Tülay Dağaşan'ı bilinçli bir şekilde beklediğini ve ruhsatsız tabancayla 5 kez ateş ettiğini açıkladı. Mütalaada, savcının sanığın 'haksız tahrik' ve 'teşdit' savunmalarına itibar edilmediği anlaşıldı.

Sanık Avukatının İddiaları

Sanık avukatı, tanık beyanlarındaki aleyhe unsurları kabul etmemekte ve müvekkilinin tahliyesini istemektedir. Mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, savunmaların hazırlanması için süre verilerek duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olayın Gelişimi

Olay, 4 Ocak’ta Darıca'nın Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile eski eşi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, Ş.K. tabancayla Tülay Dağaşan’ı yaralamıştı. Dağaşan, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren Ş.K., daha sonra yakalanarak tutuklandı.