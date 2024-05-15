Kocaeli'de evini yakan alkollü şahıs gözaltına alındı: Yangında mahsur kalan kadın dehşeti yaşadı

Kartepe'de evini yakan kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi'nde, bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Evde annesiyle birlikte yaşayan S.Y. adlı kişi, alkollü olduğu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı evini ateşe verdi. Yangın hızla büyürken, bitişikteki diğer evlere de sıçradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını çıkaran S.Y., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, itfaiye ekipleri müdahale sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını da koruma altına aldı.