Bist 100
10.173,42 1%
DOLAR
32,31 0,08%
EURO
35,01 -0,09%
ALTIN
2.434,79 0,03%

Kocaeli'de evini yakan alkollü şahıs gözaltına alındı: Yangında mahsur kalan kadın dehşeti yaşadı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü bir kişi, annesiyle birlikte yaşadığı evi bilinmeyen bir nedenle yakarak büyük bir yangına sebep oldu.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 01:08
Kocaeli'de evini yakan alkollü şahıs gözaltına alındı: Yangında mahsur kalan kadın dehşeti yaşadı

Kartepe'de evini yakan kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi'nde, bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Evde annesiyle birlikte yaşayan S.Y. adlı kişi, alkollü olduğu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı evini ateşe verdi. Yangın hızla büyürken, bitişikteki diğer evlere de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını çıkaran S.Y., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, itfaiye ekipleri müdahale sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını da koruma altına aldı.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 74 bin TL maaş almayı kim istemez! Kamuya memur alımı resmen başladı

Emeklilerin cüzdanı rahatlayacak! Ayda artık 32 TL ödeyecekler

18-50 yaş arası iş arayanlar dikkat! Kamu kurumlarına yüksek maaşla personel alımı

Günlük 75 TL ödeyen 30.000 TL'yi kapacak! O banka faizi dibe düşürdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Bu lezzete kimse hayır diyemeyecek! Çok konuşulacak domates dolması tarifi

18 yaş üzeri iş arayanlara müjde! 81 ilde sınavsız mülakatsız dev personel alımı başladı

Ayda 74 bin TL maaş almayı kim istemez! Kamuya memur alımı resmen başladı

KPSS 60 puan yeterli! TİKA personel alımı başvuru şartları belli oldu

Emeklilerin cüzdanı rahatlayacak! Ayda artık 32 TL ödeyecekler

18-50 yaş arası iş arayanlar dikkat! Kamu kurumlarına yüksek maaşla personel alımı

Emekli maaşını o tarihlerde çekenler dikkat! Hesaba bu miktar eklenecek

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! O ödemelerde flaş değişiklik

Düşen cemrelere aldanmayın! Mayıs ayının ortasında kar geliyor

Günlük 75 TL ödeyen 30.000 TL'yi kapacak! O banka faizi dibe düşürdü

TPO kamu personeli alımı yapacak! ön lisans, lisans mezunlarına iş fırsatı doğdu

Akaryakıt alırken bunu mutlaka yapın! Tam 150 TL geri verilecek