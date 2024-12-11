DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,61 -0,01%
ALTIN
3.045,76 0,03%
BITCOIN
3.518.448,31 0,36%

Kocaeli'de Fabrikada Patlama ve Yangın: Hasar Büyüdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kablo fabrikasında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:49
Kocaeli'de Fabrikada Patlama ve Yangın: Hasar Büyüdü

Kocaeli'de Fabrikada Patlama ve Yangın Olayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kablo fabrikasında, bakır eritme kazanında meydana gelen patlama büyük bir yangına neden oldu. Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde gerçekleşen bu olay, bölgede paniğe yol açtı.

Yangına Hızla Müdahale

Patlamanın ardından çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızla müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle fabrikada önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemelere devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Etiyopya ve Somali, Ankara Bildirisi ile Ortak Refah İçin Anlaştı
2
Ticaret Bakanı Bolat: İran ile Ticaret Hedefimiz 30 Milyar Dolar
3
BM Genel Kurulunda Türkiye'den İsrail'e Sert Mesajlar
4
Etiyopya ve Somali Arasındaki Ankara Bildirisi: Müzakere Takvimi Belirlendi
5
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da Asayiş Uygulamasını Denetledi
6
İzmir'de Arkadaş Kavgası Kanla Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
7
Etiyopya ve Somali'den Önemli İşbirliği Açıklaması: Ankara Bildirisi

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin