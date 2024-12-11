Kocaeli'de Fabrikada Patlama ve Yangın: Hasar Büyüdü

Kocaeli'de Fabrikada Patlama ve Yangın Olayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kablo fabrikasında, bakır eritme kazanında meydana gelen patlama büyük bir yangına neden oldu. Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde gerçekleşen bu olay, bölgede paniğe yol açtı.

Yangına Hızla Müdahale

Patlamanın ardından çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızla müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle fabrikada önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemelere devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.