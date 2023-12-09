Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı!

Kocaeli Gebze'de bir palet fabrikasında yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı!
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Kocaeli Gebze'ye bağlı Barış Mahallesi'nde yer alan bir palet fabrikası belirlenemeyen sebeplerle yanmaya başladı. Çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. 

yangın

Gece yarısı başlayan yangına müdahaleler 3 saate yakın sürdü. Şiddetini artıran alevler diğer fabrikalara da sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen kısa sürede yangın tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yangını kontrol altına almaları için 3 saat müdahaleleri sürdü.

yangın

Yangının şiddetlenmesi üzerine çevre illerden de destek ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürerken fabrikadan ara ara patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.

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