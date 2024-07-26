Kocaeli'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Önemli Bir Yakalama

Kocaeli'de, FETÖ terör örgütüne üye olma suçuyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir başarı elde etti.

Operasyonun Detayları

Düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü güvenlik ekipleri tarafından ele geçirildi. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından hemen cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.