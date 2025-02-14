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Kocaeli'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, FETÖ'ye üye olmaktan 7 yıl 6 ay cezası bulunan firari hükümlü F.T. yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:12
Kocaeli'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmaktan ceza alan F.T., Körfez ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Firari hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari...

Kocaeli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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