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Kocaeli'de Firari 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:55
Kocaeli'de Firari 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla Çayırova, Derince ve Gebze ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (30), "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ş. (66) ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşıması, bulundurulması" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. (36) gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu başarı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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