Kocaeli'de Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı

Kocaeli'nin Dilovası'nda freni boşalan 34 NEB 522 plakalı sulama tankeri park halindeki 8 araca çarparak durdu; can kaybı yok, hasarlı araçlar çekildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 16:53
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde paniğe yol açan kaza, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Park halindeki sulama tankeri aniden hareket ederek bir dizi araca çarptı.

Olayın Detayları

Sürücü: G.G tarafından park edilen 34 NEB 522 plakalı sulama tankeri, bir süre sonra freni boşalması nedeniyle kontrolsüz biçimde hareket etti.

Kaza sonucu tanker, park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bir sokak aydınlatma direği ile bir ekmek fırınının camları da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, zarar gören araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

