Kocaeli'de Freni Boşalan Tır Denize Düştü

Kocaeli'de Tır Kazası: Freni Boşalan Araç Denize Düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırın freni boşalarak denize düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Eskihisar Mahallesi'ndeki arabalı vapur iskelesinde meydana geldi.

Olayın Detayları ve Güvenlik Önlemleri

34 EM 3127 plakalı tır, dorsesinin ayrılması için yapılan çalışmalar sırasında freni boşalarak deniz sularına karıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kaza sırasında yaralanan kimse olmaması sevindirirken, araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denizde halat bariyer ve emici pedler yerleştirildi.

Ekipler Hafif Yük Alma Çalışmalarına Devam Ediyor

Vinç yardımıyla denizden çıkarılan tır, ilgili ekiplerce dikkatli bir şekilde kontrol edildi ve sudan numune alındı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tırın dorsesinin ayrılarak denize doğru hareket etmesi ve bir kişinin çabasıyla aracı durdurmaya çalışması yer alıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki tır, freninin boşalmasıyla denize düştü. Araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki tır, freninin boşalmasıyla denize düştü. Araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki tır, freninin boşalmasıyla denize düştü. Araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.