DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.150.887,98 -0,41%

Kocaeli'de Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kocaeli Kandıra'da denize giren 27 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:00
Kocaeli'de Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kocaeli'de Denizde Trajik Olay

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren 27 yaşındaki Muhammet Ali B., boğulma tehlikesi geçirerek kalp kırıcı bir olay yaşadı.

Çırpınma Anları ve Müdahale

Denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başlayan Muhammet Ali'yi vurgun düştüğünü fark eden arkadaşları ve çevredeki insanlar, hemen yardıma koştu. Arkadaşları, genç adamı denizden çıkararak yardım etmeye çalıştı.

Sağlık Ekiplerinin Mücadelesi

Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri, kısa sürede ilk müdahaleyi yaparak Muhammet Ali'yi Kandıra Devlet Hastanesi'ne acil olarak sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç adam, hayatta kalmayı başaramadı.

Olayın Ardındaki Acı Gerçek

Bu trajik olay, deniz güvenliği ve boğulma vakalarına karşı farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren genç boğuldu.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP İl Başkanları Toplantısı: Birlik ve Sorumluluk Vurgusu
2
Bursa Hızlı Tren Projesi İle Ulaşım Süresi Kısalacak
3
Kocaeli'de Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
4
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
5
Kara Deliklerin Gizemleri: Yeni Gözlemler ve Keşifler
6
Sakaryaspor Başkanı'na Tokat Atan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Ankara'da 'Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni' Etkinliği Gerçekleşti

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi