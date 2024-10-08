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Kocaeli'de Genç Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'de boğarak öldürülen genç kadınla ilgili sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:54
Kocaeli'de Genç Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'de Cinayet Davası Sonucu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yarı çıplak şekilde cesedi bulunan genç kadının boğularak öldürüldüğü iddiaları üzerine tutuklu yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme Süreci

Olayın ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Ayhan K., genç kadınla cinsel ilişkide bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca, maktulle fuhuş anlaşması yaptıklarını ancak herhangi bir birliktelik yaşamadıklarını öne sürdü.

DNA Bulguları ve Savunma

Ayhan K., genç kadının kaçırılmasında tanımadığı üç kişinin rolü olduğunu belirtti. Mahkeme heyetinin yapılan otopside elde edilen DNA ve cinsel bulgularla ilgili hatırlatmaları üzerine sanık, "DNA bana aitse en büyük cezayı verin ama bana ait değil. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum," şeklinde savunma yaptı.

Sonuç

Mahkeme, sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederken, "cinsel saldırı" suçundan da 8 yıl hapis cezası verdi.

Olayın Detayları

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde 24 Kasım 2022 tarihinde, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan yabancı uyruklu Sarah Ali Shareef'in yarı çıplak cesedi bulundu. Otopside, genç kadının boğularak öldürüldüğü ve vücudunda erkek DNA'sı ile sperm kalıntıları tespit edildi. Olayla ilgili Ayhan K. gözaltına alındı ve tutuklandı.

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