Kocaeli'de Genç Kızın Ölümü Davasında İlk Duruşma

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şarampole devrilen bir kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunan genç kızla ilgili yargılama süreci başladı. Olayda tutuklanan sanık Tunay A, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cemiyet Annesinin Adalet Arayışı

Duruşmada, maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki Kevser Erden, sanık Tunay A'dan şikayetçi olduğunu belirterek, onun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Acılı anne, "Ben öpmeye kıyamazken kızım canice katledildi. Kızımı toprağa verdiğim gün, ben de o toprağa girdim," diyerek duygularını ifade etti.

Sanığın Savunması Ertelendi

Sanık Tunay A, bu celse savunma yapmayı reddetti. Sanık avukatları, gelecek duruşmada savunma yapacaklarını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay Detayları ve Gözaltılar

Olay, 19 Mayıs'ta Gölcük ilçesinin Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi'nde meydana geldi. 34 VM 9246 plakalı kamyonetin şarampole devrildiği yönünde gelen ihbarın ardından, polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. Yapılan incelemede, genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden uzaklaşan sürücü Tunay A.'nın yanı sıra araçtan daha önce indiği tespit edilen bazı şahısları da cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen Tunay A. tutuklanırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

Sanığın Cezası Talep Ediliyor

Tunay A'nın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Müşteki avukatı Tarık Sağlam, olayın bir kaza değil, cinayet olduğunu belirterek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı. Maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden (fotoğrafta), duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.