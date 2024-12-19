DOLAR
35,09 -0,16%
EURO
36,61 -0,67%
ALTIN
2.929,62 -0,45%
BITCOIN
3.584.858 -0,81%

Kocaeli'de Genç Kızın Ölümü Davasında İlk Duruşma

Kocaeli Gölcük'teki kazada iple ölü bulunan genç kızın davasında sanık hakim karşısına çıktı; annesi adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:31
Kocaeli'de Genç Kızın Ölümü Davasında İlk Duruşma

Kocaeli'de Genç Kızın Ölümü Davasında İlk Duruşma

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şarampole devrilen bir kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunan genç kızla ilgili yargılama süreci başladı. Olayda tutuklanan sanık Tunay A, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cemiyet Annesinin Adalet Arayışı

Duruşmada, maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki Kevser Erden, sanık Tunay A'dan şikayetçi olduğunu belirterek, onun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Acılı anne, "Ben öpmeye kıyamazken kızım canice katledildi. Kızımı toprağa verdiğim gün, ben de o toprağa girdim," diyerek duygularını ifade etti.

Sanığın Savunması Ertelendi

Sanık Tunay A, bu celse savunma yapmayı reddetti. Sanık avukatları, gelecek duruşmada savunma yapacaklarını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay Detayları ve Gözaltılar

Olay, 19 Mayıs'ta Gölcük ilçesinin Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi'nde meydana geldi. 34 VM 9246 plakalı kamyonetin şarampole devrildiği yönünde gelen ihbarın ardından, polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. Yapılan incelemede, genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden uzaklaşan sürücü Tunay A.'nın yanı sıra araçtan daha önce indiği tespit edilen bazı şahısları da cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen Tunay A. tutuklanırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

Sanığın Cezası Talep Ediliyor

Tunay A'nın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Müşteki avukatı Tarık Sağlam, olayın bir kaza değil, cinayet olduğunu belirterek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı. Maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden (fotoğrafta), duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye Suçlarına Karşı Uluslararası Destek Çağrısı
2
AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular
3
Kazakistan'dan Gaziantep'e Okul Desteği: Temel Atma Töreni Gerçekleşti
4
Beylikdüzü'nde Kaldırımda El Bombası Bulundu
5
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı
6
Bakan Tekin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Son Gelişmeleri Açıkladı
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polonez İşçilerine Destek Ziyaretinde Bulundu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı