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Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:08
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle sona erdi.

Yangının Nedeni Henüz Bilinmiyor

Yangın, Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'taki tesisin geri dönüşüm için bekletilen malzemelerin bulunduğu bahçede, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangının hızla yayılması üzerine vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangının ardından tesiste belli ölçüde hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere incelemelere başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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