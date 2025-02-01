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Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonlarında 15 Tutuklama!

Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında analiz edilen 23 zanlıdan 15'i tutuklandı, 25 düzensiz göçmen ise teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:18
Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonlarında 15 Tutuklama!

Kocaeli Merkezli Operasyonlar Sonucu 15 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli merkezli olarak düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 23 zanlı arasında yapılan gözaltılar neticesinde 15 şüpheli tutuklandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'nın koordinesiyle 10 Ekim 2024 tarihinde operasyon başlattıklarını duyurdu.

Bölgedeki Faaliyetler Tespit Edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, Karamürsel ilçesinde üretilen botların denize kıyı illere sevki ve otellerde barındırılan düzensiz göçmenlerin bu botlarla taşındığı belirlenmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği tespit edilen operasyonlar, Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şüphelilere Yönelik Operasyonlar Gerçekleştirildi

Bu süreçte, göçmen kaçakçılığı yapanlara, otel işletmecilerine, bot üreticilerine ve deniz motoru tedarikçilerine yönelik özel harekat destekli operasyonlar yapıldı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar sırasında yakalanan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin nakliyesinde kullanılan 3 araca tedbir kararı alınırken, 2 araç ve bir fiber karinalı şişme bot için alıkoyma kararı verildi. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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