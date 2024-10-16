Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe: 12 Tutuklama

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonu, 12 kişinin tutuklanması ile sonuçlandı. 33 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Operasyonun Detayları

Olay, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 12 Temmuz tarihinde başlatılan çalışmalarla ortaya çıktı. 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollarla göçmenlerin yurda sokulmasında yer alan şüpheliler hedef alındı.

Operasyonun Uygulanması

12 Ekim'de Kocaeli, Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis il emniyet müdürlükleri ile birlikte düzenlenen özel harekat destekli operasyon sonucunda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda hakim önüne çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Düzensiz Göçmenler ve Ele Geçirilen Materyaller

Operasyonda yakalanan 33 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araç hakkında tedbir kararı alınırken, bir aracın alıkonulması kararı da verildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile birlikte sahte 3000 dolar ve 7400 lira ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.