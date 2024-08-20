Kocaeli'de Gri Balıkçıl Kuşunun Avlanma Anı Görüntülendi

Kocaeli'de Doğanın Görsel Şöleni

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, gri balıkçıl kuşunun (Ardea cinerea) etkileyici avlanma anı görüntülendi.

Gözlemci Anlar

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, gri balıkçıl kuşunu kıyıda avlanırken fark etti. Kuş, sessizce avını izleyerek, dikkatli bir şekilde avlanma sürecine başladı. Hızlı ve Etkili Hamle

Gri balıkçıl, avını gözlemledikten sonra yaptığı hızlı hamleyle kefali yakalayıp yemesi, Anadolu Ajansı muhabiri tarafından kaydedildi. Bu doğal yaşamın benzersiz anlarından biri, çevredeki yürüyüşçüler tarafından ilgiyle izlendi.