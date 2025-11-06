Kocaeli'de hafriyat firmasına 1 milyon 869 bin 726 lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, hafriyatını doğaya döken firmaya 1 milyon 869 bin 726 lira ceza kesti; 162 otobüs şoförüne 478 bin 386 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:21
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni Kasım Toplantısında Ağır Cezalar Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kasım ayı toplantısında çevre ve ulaşım ihlallerine karşı aldığı kararlarla gündeme geldi. Toplantıda hafriyat, toplu ulaşım ve taşınmaz kiralama işlemleri ele alındı.

Hafriyat Firmasına Çevre Cezası

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca sunulan dosya doğrultusunda, hafriyatını çevreye rastgele döktüğü tespit edilen bir firmaya 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Özel Halk Otobüsü Şoförlerine Toplu Ceza

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimler ve vatandaş şikayetleri değerlendirilirken, 162 şikayet dilekçesi karara bağlandı. Şoförlere kesilen idari para cezalarının toplamı 478 bin 386 lira olarak açıklandı.

Karara bağlanan ihlaller arasında "Güzergah ihlali", "sefer saatine uymama", "yolcuyu almama", "yolcu ile münakaşa etme" ve "havalı korna bulundurma" gibi durumlar yer aldı.

Ayrıca, yolcu ile münakaşa ettiği belirtilen ve daha önce de ceza alan bir şoförün aracının bağlama (trafikten men) kararının 15 gün daha uzatılmasına hükmedildi.

5 Taşınmaz 3 Yıllığına Kiraya Verildi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleler sonucunda 5 adet taşınmaz 3 yıllığına kiraya verildi. İhale sonuçları şöyle gerçekleşti:

Kartepe Dumlupınar Mahallesi’ndeki yediemin otoparkı: 31 bin lira

Kandıra Çarşı Mahallesi’ndeki büfe: 6 bin lira

Kandıra’daki çay ocağı: 3 bin 700 lira

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ndeki dernek yeri: 2 bin 200 lira

Başiskele Ovacık Mahallesi’ndeki berber dükkanı: 2 bin 100 lira

Diğer Kararlar

Toplantıda ayrıca, halin giriş çıkış saatlerine uymayan bir kişiye 2 bin 953 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

