Kocaeli'de hafriyat kirliliğine 7 milyon 478 bin 937 lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyatı yola döken firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira ceza uyguladı; denetimlerde ulaşım ve market ihlalleri için de cezalar verildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:18
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirleten uygulamalara karşı yürüttüğü denetimler kapsamında, hafriyatı yola döken bir inşaat firmasına ağır idari yaptırım uyguladı.

İmar ve Şehircilik Dairesi kararı onaylandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından firmaya verilen 7 milyon 478 bin 937 lira tutarındaki idari para cezasının encümen kararıyla onaylandığı duyuruldu.

Açıklamada, firmaya hafriyatı kaldırması için süre tanındığı; aksi halde belediye ekiplerince hafriyatın kaldırılacağı ve giderlerin %25 fazlasının firmadan tahsil edileceği belirtildi.

Ulaşım ve zabıta denetimlerinde de cezalar

Denetimler kapsamında toplu taşımada düzeni bozan şoförlere de yaptırım uygulandı. Yolcularla tartıştığı belirlenen bir şoförün çalışma belgesine 1 yıl süreyle el konuldu ve aracına 15 gün trafikten men cezası verildi. Gebze'de bir şoförün yolcuya fiziki müdahalesi üzerine ilgili aracın trafikten men edilme süresi 3 gün olarak bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile zabıta ekipleri tarafından sefer saatlerine uymama, tehlikeli araç kullanımı ve çeşitli ihlaller tespit edilen şoförlere toplam 360 bin 266 lira idari para cezası uygulandı.

Market denetimleri: Son kullanma tarihi geçen ürünlere cezai işlem

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın market denetimlerinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 26 işletmeye toplam 76 bin 778 lira ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin vatandaş sağlığını koruma ve kentin huzurunu sağlama amacıyla aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

