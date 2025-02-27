Kocaeli'de Halk Otobüsünde Bıçaklı Cinayet: Sanık İlk Duruşmada İfade Verdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanık Volkan A, maktul Enes Yiğit Toraman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Volkan A, maktulün, ablasının kızıyla evli olduğunu belirterek, yeğenini iterek omzunu çıkardığını öne sürdü. Olayın ardından hastaneye gittiklerinde taraflar arasında bir tartışma yaşandığını anlattı. Maktulün, evine gelerek tehditler savurduğunu iddia eden sanık, "Hastane mevzusundan sonra yeğenimle boşanma davası açıldı. Dava sürecinde bana gelerek tehditte bulundular. Ancak boşanma sonrasında yeğenimle tekrar barıştılar." dedi.

Olay günü, maktulün Karamürsel'deki dükkanına gittiğini, ancak onu bulamayınca geri döndüğünü ifade eden sanık Volkan A, otobüste arkasını döndüğünde Enes Yiğit Toraman'ı gördüğünü ve sonra hakaret aldığını söyledi. Ardından, "Ona gidip bıçağımla yaraladım." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyetinin sanığın eylemde kullandığı bıçağı neden taşıdığına dair sorusuna Volkan A, geçmişteki sürtüşmeler nedeniyle kendisini korumak amacıyla bıçağı yanında taşıdığını savundu.

Maktulün annesi Filiz Altan, sanığın iddialarını reddederek, oğlunun sanıktan sürekli şiddet gördüğünü ileri sürdü. Emre Toraman, maktulün erkek kardeşi, sanığın uyuşturucu kullandığını ve eylemi planlayarak gerçekleştirdiğini öne sürdü. Maktulün babası Yusuf Toraman da sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.