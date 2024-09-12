Kocaeli'de Hamile Kadın ve Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Trafik Kazası Davası Başladı

Kocaeli'de Trafik Kazası Davası Başladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında hamile bir kadın ve 4 aylık bebeği hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Davanın ilk duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Tutuklu Sanık Hakim Karşısında

Tutuklu sanık S.E.E. (24), duruşmaya katılarak olayla ilgili savunmalarını yaptı. Binaenaleyh, sanık S.E.E, olay günü annesine ait aracı kullanmak amacıyla sahile gitmek istediğini ifade ederek, bölgeye yeni taşındığı için yolu tam bilmediğini ve yanlışlıkla ters yöne girdiğini belirtti.

S.E.E, talihsiz kaza ile ilgili olarak, "İntihar etme gibi bir düşüncem yoktu. Ailem ve arkadaşlarımla iyi bir ilişkim var. Derslerim de başarılı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Müştekilerin İfadeleri

Olay sırasında hamile olan N.C., sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, kazadan dolayı çocuğunu kaybettiğini ve yaşadığı acıyı dile getirdi. Ayrıca, otomobil sürücüsü Hüseyin Elsaid de kazanın öncesinde aracın ters yönden geldiğini fark ettiğini, ancak kaçamadığını ifade etti ve sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme Kararı ve Olayın Detayları

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olayın detayları ise 7 Kasım 2023 tarihinde, D-130 kara yolu Körfez Mahallesi mevkiinde gerçekleşmişti. S.E.E. idaresindeki araç, yabancı uyruklu sürücü Hüseyin Elsaid'ın aracına çarparak kaza yaptı. Kaza sonucunda, M.S. (hamile) ve bebeği hayatını kaybetmiş, sürücüler ile 5'i çocuk 8 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık S.E.E. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla iddianame düzenledi.