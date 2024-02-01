Kocaeli'de hareketli dakikalar: Fabrikaya silahlı baskın yaptı çalışanları rehin aldı

Gebze’de saat 15.00 civarında ABD’li P&G şirketinin merkez binasına silahlı bir kişi girdi. Şüphelinin Gazze’de İsrail’in yaptığı saldırılara karşı eylem yaptığı iddia edildi. Şüpheli, fabrikada bulunanları rehin aldı.





Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hemen gönderildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da durumu öğrenmek için bölgeye gitti.

Özel harekat polisleri fabrika önüne geldi. Fabrikanın olduğu sokakta araç ve yaya trafiği durduruldu.



