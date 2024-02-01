Kocaeli'de hareketli dakikalar: Fabrikaya silahlı baskın yaptı çalışanları rehin aldı

Kocaeli Gebze'de ABD'li Procter and Gamble (P&G) şirketinin merkez binasına silahlı bir kişi girdi ve içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat ekipleri gönderildi. Şüphelinin Gazze'de İsrail'in yaptığı saldırılara karşı eylem yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Kocaeli'de hareketli dakikalar: Fabrikaya silahlı baskın yaptı çalışanları rehin aldı
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Gebze’de saat 15.00 civarında ABD’li P&G şirketinin merkez binasına silahlı bir kişi girdi. Şüphelinin Gazze’de İsrail’in yaptığı saldırılara karşı eylem yaptığı iddia edildi. Şüpheli, fabrikada bulunanları rehin aldı.

rehin-olayı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hemen gönderildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da durumu öğrenmek için bölgeye gitti.

Özel harekat polisleri fabrika önüne geldi. Fabrikanın olduğu sokakta araç ve yaya trafiği durduruldu.

rehin-olayı

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