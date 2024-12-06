DOLAR
34,8 -0,32%
EURO
36,86 -0,21%
ALTIN
2.950,78 -0,61%
BITCOIN
3.406.745,91 1,21%

Kocaeli'de Hastane Elektrik Panosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:02
Kocaeli'de Hastane Elektrik Panosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'deki Hastanede Yangın Paniği

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede, bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, hastane personelinin durumu fark etmesi ile birlikte hemen yetkililere bildirildi. Bu durumu değerlendiren güvenlik ekipleri, anında itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında bazı hastane personelinin dışarıya çıkarak güvenli bir alana geçtiği gözlemlendi.

Normalleşme Süreci Başladı

Yangının söndürülmesinin ardından hastanedeki rutin işler normale dönerken, olayın küçük çapta hasara neden olduğu ilk belirlemelere göre bildirildi.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla, hastane yönetiminin gerekli güvenlik önlemlerini gözden geçireceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
2
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
3
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
4
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
5
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı