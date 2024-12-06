Kocaeli'de Hastane Elektrik Panosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'deki Hastanede Yangın Paniği

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede, bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, hastane personelinin durumu fark etmesi ile birlikte hemen yetkililere bildirildi. Bu durumu değerlendiren güvenlik ekipleri, anında itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında bazı hastane personelinin dışarıya çıkarak güvenli bir alana geçtiği gözlemlendi.

Normalleşme Süreci Başladı

Yangının söndürülmesinin ardından hastanedeki rutin işler normale dönerken, olayın küçük çapta hasara neden olduğu ilk belirlemelere göre bildirildi.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla, hastane yönetiminin gerekli güvenlik önlemlerini gözden geçireceği öğrenildi.