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Kocaeli'de Hayvan Rehabilitasyon Merkezine Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze'deki hayvan rehabilitasyon merkezindeki olumsuz görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:33
Kocaeli'de Hayvan Rehabilitasyon Merkezine Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli'de Can Dostlar İçin Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze'de bulunan Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olumsuz görüntülere yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Valilikten Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan merak uyandıran görüntüler hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlükleri tarafından detaylı araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda hemen adli ve idari soruşturmalar başlamıştır" denildi. Kamuoyunun süreçle ilgili güncel bilgilere ulaşacağı vurgulandı.

Gebze Belediyesinden Gelen Bilgiler

Gebze Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan cansız hayvan görüntülerinin incelendiği, ölü hayvanların çeşitli nedenlerle toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimiz, trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren köpekler ve sağlık problemleri nedeniyle ölen hayvanlarla ilgili tutanaklar hazırlayarak ilgili birimlere iletmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, açıklamada Gebze bölgesinde yaklaşık 10 bin sahipsiz hayvanın yaşadığına dikkat çekildi. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli çalışmalar yürütmektedir.

Ölmüş hayvanların görüntüleri, ilgili kurumlar tarafından kabul edilemez olarak nitelendirilmiş ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilmektedir.

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