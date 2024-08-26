Kocaeli'de Hurdacıya Silahlı Saldırı

Kocaeli'de Yaralı Hurdacı Hastaneye Kaldırıldı

Darıca ilçesinde, Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan hurdacı dükkânının önünde bekleyen Ahmet S., aniden yoldan geçen bir araçtan açılan ateşle hedef alındı.

Saldırı Sonrası Acil Müdahale

Aracın içinden ateş açılması sonucu karnından yaralanan Ahmet S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis Ekipleri Saldırganları Arıyor

Olayın ardından güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Öncelikli olarak çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri inceleniyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.