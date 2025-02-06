Kocaeli'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, K.D. yönetimindeki 41 AOD 253 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 RNS 26 plakalı otomobilin D-605 kara yolu Kandıra istikameti Cicilli mevkisinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

Olay Yeri Gelişmeleri

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan 7 kişinin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Ulaşım Normale Döndü

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale dönmüştür.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.