Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı

Kocaeli'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, S.A. yönetimindeki 41 ATD 797 plakalı otomobilin, Osmangazi Mahallesi'nde Nadir ile Zerdali sokakları kesişiminde, Y.K. tarafından kullanılan 06 DJF 529 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucunda, sürücüler ile birlikte 7 yaşındaki H.A. isimli çocuk yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri hızlıca intikal etti.

Yaralıların Durumu

Yaralılara, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, gerekli çalışmaların ardından normale döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.