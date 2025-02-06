Kocaeli'de İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de İki Ayrı Trafik Kazası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, A.B. idaresindeki 16 AKF 335 plakalı kamyonet ile aynı yönde giden S.K'nın kullandığı 34 MAB 057 plakalı otomobil arasında meydana geldi. D-100 kara yolunun Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde gerçekleşen çarpışmada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İkinci Kaza Zincirleme Olayla Sona Erdi

Kazanın olduğu bölgenin karşı şeridinde ise R.T yönetimindeki 34 LL 1313 plakalı tur otobüsü, E.U. idaresindeki 41 ANN 008 plakalı tır ve G.K. kontrolündeki 34 CKC 481 plakalı otomobil arasında zincirleme bir kaza gerçekleşti. Bu kazada otomobildeki yolcu C.A. yaralandı.

Olayın ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.