DOLAR
35,86 -0,15%
EURO
37,36 -0,22%
ALTIN
3.309,57 -0,16%
BITCOIN
3.467.894,94 0,84%

Kocaeli'de İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 02:13
Kocaeli'de İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de İki Ayrı Trafik Kazası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, A.B. idaresindeki 16 AKF 335 plakalı kamyonet ile aynı yönde giden S.K'nın kullandığı 34 MAB 057 plakalı otomobil arasında meydana geldi. D-100 kara yolunun Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde gerçekleşen çarpışmada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İkinci Kaza Zincirleme Olayla Sona Erdi

Kazanın olduğu bölgenin karşı şeridinde ise R.T yönetimindeki 34 LL 1313 plakalı tur otobüsü, E.U. idaresindeki 41 ANN 008 plakalı tır ve G.K. kontrolündeki 34 CKC 481 plakalı otomobil arasında zincirleme bir kaza gerçekleşti. Bu kazada otomobildeki yolcu C.A. yaralandı.

Olayın ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de İki Trafik Kazası: 3 Yaralı
2
Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
3
Sivas'ta Otobüs-Tır Kazasında 25 Yaralı
4
Ege Denizi'nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
5
Umman, Trump'ın Filistinlileri Tehcir Planını Kesinlikle Reddetti
6
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
7
Filistin, UNRWA'nın Batı Şeria'daki Müfredat Değişikliğini Reddetti

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda