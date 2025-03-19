Kocaeli'de İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen 61 yaşındaki işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:09
Kocaeli'de İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi'nde inşaattan düşen bir işçi, ağır yaralandı.

Olay, Sultanorhan Mahallesi 1121. Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta çalışan Orhan C. (61), dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine ambulans ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen Orhan C., hemen hastaneye kaldırıldı.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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