Kocaeli'de İşçi Servisi ve Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

Kocaeli'de Kaza: 7 Yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, D-130 kara yolunun İzmit yönünde gerçekleşti.
Kaza Anı ve Detaylar
Olay, T.Y. tarafından kullanılan 41 P 2949 plakalı minibüsün, Yeniköy mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 TT 695 plakalı otomobiliyle çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yola devrildi.
Yaralıların Durumu
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, minibüsteki 6 yaralı ile otomobilin sürücüsünü çevredeki hastanelere kaldırarak acil tedavi altına aldı.
Kaza nedeniyle İzmit yönünde yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım aksadı. Minibüs ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.