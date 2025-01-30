Kocaeli'de Jandarma Aracı Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı.

Olay, İstasyon Mahallesi Eskihisar feribot kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı, Haydar Ö. yönetimindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonucunda, jandarma aracında yolcu olarak bulunan bir personel yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.