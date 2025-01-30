DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,4 -0,28%
ALTIN
3.203,92 -1,01%
BITCOIN
3.786.242,54 -1,3%

Kocaeli'de Jandarma Aracı Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma trafik aracı hafif ticari araçla çarpıştı. 1 jandarma personeli yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:30
Kocaeli'de Jandarma Aracı Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de Jandarma Aracı Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı.

Olay, İstasyon Mahallesi Eskihisar feribot kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı, Haydar Ö. yönetimindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonucunda, jandarma aracında yolcu olarak bulunan bir personel yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Apartmanda Çıkan Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
Bakan Kurum, Malatya Gelinciktepe’deki Deprem Konutları Hakkında Açıklama Yaptı
3
Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı
4
İYİ Parti Çömez: Gençler Umutlarını Yurt Dışında Arıyor
5
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti
7
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!