Kocaeli'de Jandarma Aracı Şarampole Devrildi: İki Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma aracı devrildi, 2 personel yaralandı. Ekipler bölgeye intikalde zorluk yaşadı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:51
Kocaeli'de Jandarma Aracı Şarampole Devrildi: İki Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, jandarma aracının şarampole devrilmesi sonucu iki personel yaralandı.

Olay, Kırsal Oluklu Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkisinde gerçekleşti. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar yağışının etkisiyle kaza yerine ulaşmakta güçlük çeken sağlık personeli, itfaiye aracıyla olay yerine intikal etti.

Yaralı jandarma personelleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan Uzman Çavuş O.S., Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Astsubay Kıdemli Kademeli Başçavuş F.K. ise ayakta tedavi edildi.

Ayrıca, kar nedeniyle kayarak yoldan çıkmakta olan itfaiye aracı, kar küreme amaçlı gelen iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

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