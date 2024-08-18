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Kocaeli'de Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının boğularak öldürülmesinin ardından yakalanan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:47
Kocaeli'de Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Kadın Cinayeti Şoku

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir kadın boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, adli mercilerce tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Atalar Mahallesi'nde, 37 yaşındaki Nuhbe Yılmaz'ın evinde bilinci kapalı halde bulunmasının ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ve Yılmaz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Yapılan otopsi sonucunda, Yılmaz'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Cenaze Töreni

Nuhbe Yılmaz'ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. Olay, bölgede büyük bir üzüntü ve infiale yol açtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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